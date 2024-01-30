AzerGold увеличило в 2023г выручку от продажи золота и серебра на 15%

Доходы ЗАО «AzerGold» от реализации золота и серебра на международных и внутреннем рынках в 2023 году составили 232,8 млн манатов, что на 15% больше показателя 2022 года, сообщил представитель правления общества Закир Ибрагимов.

«AzerGold за 2023 год на международных и на внутреннем рынке реализовало 68,1 тыс. унций золота (рост на 7,2% - ИФ) и 119,8 тыс. унций серебра (спад на 42,3% - ИФ). При этом 62,1 тыс. унций золота (рост на 3,7% - ИФ) и 90,8 тыс. унций серебра (спад на 53,1% - ИФ) было направлено на экспорт», - сказал Ибрагимов на пресс-конференции во вторник.

Он, слова которого приводит корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», отметил, что продажи компании на внутреннем рынке в 2023 году составили 6 тыс. унций золота и 29,2 тыс. унций серебра.

Ибрагимов добавил, что в 2017-2023гг AzerGold, в целом, на внутреннем и внешних рынках реализовало 416 тыс. унций золота и 853 тыс. унций серебра.

Суммарные доходы от реализации золота и серебра за этот период составили 1,19 млрд манатов, добавил глава общества.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. AzerGold является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г), Тюлаллар - (с февраля 2023 года).

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова