Французский миллиардер Ксавье Ньель готов заплатить за украинские активы Turkcell не менее $500 млн

Принадлежащая французскому миллиардеру Ксавье Ньелю NJJ Capital заплатит за украинские подразделения компании Turkcell - ООО "Лайфселл" (торговая марка lifecell), ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр" не менее $500 млн, сообщило агентство Bloomberg.
"Это актив, за который мы платим не так уж много по сравнению с его прибылью", - процитировало агентство заявление Ньеля, сделанное на встрече с Парижской ассоциацией деловых журналистов.
Окончательная цена сделки не будет известна до ее закрытия, но она составит не менее $500 млн, приводит Bloomberg слова представителя NJJ.
Ньель также уточнил, что сделку ожидают проверки регулирующих органов, в том числе "зеленый свет" от украинского антимонопольного ведомства.
В сообщении говорится, что принадлежащая Ньелю французская телекоммуникационная группа Iliad предоставляет телекоммуникационные услуги в Польше, в том числе обслуживает большой объем роумингового трафика между странами, благодаря чему сделка имеет смысл.
Iliad предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг, предлагая услуги интернета, мобильной телефонии, облачной инфраструктуры, IoT. Компании принадлежит один из крупнейших интернет-провайдеров Франции - Free. Iliad обслуживает клиентов во Франции, Италии и Польше.
Турецкая компания Turkcell 29 декабря 2023 года подписала договор о передаче 100% долей, а также всех прав и долгов ООО "Лайфселл" - третьего по величине украинского оператора мобильной связи, а также компанию по аутсорсингу контакт-центров ООО "Глобал Билги" и провайдера услуг по аренде вышек ООО "Укртауэр" инвестиционной компании NJJ Capital.
Turkcell уточняла, что номинальная цена акций "Лайфселл" - 12 млрд 711,849 млн гривен, "Глобал Билги" - 47,226 млн грн. и "Укртауэр" - 1 млрд 964,04 млн грн.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 29 декабря 2023 года получил заявления о выдаче разрешений на сделки. Однако документы не соответствовали установленным комитетом требованиям и поэтому были возвращены.
Спустя месяц, 23 января 2024 года, АМКУ повторно получил документы на сделку. На данный момент они анализируются комитетом.
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