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Бизнес и законодательство 30.01.2024 17:10

AzerGold увеличило в 4 раза общую оценку запасов золота на 4 золоторудных месторождениях на западе Азербайджана

ЗАО «AzerGold» увеличило общую оценку извлекаемых запасов золота на золоторудном месторождении Човдар и трех прилегающих к нему золотоносных месторождениях на западе Азербайджана в более, чем в 4 раза.

«За 2016-2023гг общие коммерческие запасы золота на месторождении Човдар и расположенных на флангах группы месторождений Агйохуш, Мерех и Тюлаллар, увеличились в более, чем в 4 раза, составив 778 тыс. унций», - сказал председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции во вторник.

Он также отметил, что срок эксплуатации Човдарского интегрированного регионального участка по переработке (ЧИРУП), где перерабатывается вся руда с вышеуказанных месторождений, за счет роста запасов золота увеличен с 8 до 10 лет.

«Мы нацелены на дальнейшее увеличение срока эксплуатации ЧИРУП за счет открытия на флангах в ближайшей перспективе новых месторождений и увеличения запасов», - сказал Ибрагимов.

Он также сообщил, что инвестиции в создание на Човдарском региональном участке по переработке нового завода по чановому выщелачиванию руды, добываемой в рамках сульфидной фазы разработки месторождения Човдар, составили 380 млн манатов.

«Завод в тестовом режиме был введен в эксплуатацию 28 декабря 2023 года. Благодаря деятельности этого завода с годовым обрабатывающим потенциалом в 1,1 млн. тонн руды, будет обеспечен выход золота на 90% в зависимости от минералогического состава и металлургических свойств руд. Средства были привлечены за счет внутренних средств AzerGold», - сказал он.

Рудное месторождение Човдар расположено в северной части Дашкесанского района Азербайджана. Данная территория включает уникальные и комплексные месторождения золота. Включая месторождение золота Човдар, здесь имеется 30 проявлений и точек минерализации уникального золота, 20 - мало-сульфидных медно- золотых руд и 50 - медно- полиметаллических.

Добычу на месторождении Човдар «AzerGold» осуществляет с 2017 года. В период с 2017 года по 2021 года добыча велась в рамках оксидной фазы, было добыто в общей сложности 243,355 тыс. унций золота. Извлекаемые запасы золота на месторождении Човдар в рамках сульфидной фазы оцениваются в 318,109 тыс. унций.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота с месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г), Тюлаллар - (с февраля 2023 года).

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ЗОЛОТО, ОЦЕНКА


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