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Внешняя политика 30.01.2024 17:16

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты председателю КНР

Посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов во вторник вручил верительные грамоты председателю КНР Си Цзиньпину.

Об этом «Интерфакс-Азербайджан» сообщает со ссылкой на «Синьхуа».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 августа 2023 года назначил Гусейнова новым послом страны в Китае.

Р.Керимов

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Тэги: ПОСОЛ, КИТАЙ, ДИПЛОМАТИЯ


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