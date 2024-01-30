Посол Азербайджана вручил верительные грамоты председателю КНР

Посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов во вторник вручил верительные грамоты председателю КНР Си Цзиньпину.
Об этом «Интерфакс-Азербайджан» сообщает со ссылкой на «Синьхуа».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 августа 2023 года назначил Гусейнова новым послом страны в Китае.
Р.Керимов
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