В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank провёл учебный проект в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC).
Основной цельюслужилинаправление и поддержка молодёжи на начальном этапе их карьеры.
Студентызаочного обученияс энтузиазмом посещали тренинги по развитию "мягких" навыков, включая семинары по "формуле успеха", тайм-менеджменту и деловому этикету.
Специалисты Yelo Bank, выступившие в роли тренеров, обеспечили как теоретическую, так и практическую подготовку участников. Отзывы от участников были крайне положительными, многие выразили благодарность за организацию такой значимой программы.
Всем участникам проекта были вручены сертификаты.
Yelo Bank гордится возможностью вносить свой вклад в развитие молодых талантов и планирует продолжить подобные инициативы в будущем. Чтобы быть в курсе следующих проектов банка, следите за обновлениями на страницах “Yelo Team” в Facebook, Instagram и LinkedIn.
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