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30.01.2024 17:41

Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank провёл учебный проект в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC).

Основной цельюслужилинаправление и поддержка молодёжи на начальном этапе их карьеры.

Студентызаочного обученияс энтузиазмом посещали тренинги по развитию "мягких" навыков, включая семинары по "формуле успеха", тайм-менеджменту и деловому этикету.

Специалисты Yelo Bank, выступившие в роли тренеров, обеспечили как теоретическую, так и практическую подготовку участников. Отзывы от участников были крайне положительными, многие выразили благодарность за организацию такой значимой программы.

Всем участникам проекта были вручены сертификаты.

Yelo Bank гордится возможностью вносить свой вклад в развитие молодых талантов и планирует продолжить подобные инициативы в будущем. Чтобы быть в курсе следующих проектов банка, следите за обновлениями на страницах “Yelo Team” в Facebook, Instagram и LinkedIn.

Вы интересуетесь объявлениями о вакансиях в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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