Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 января сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 31 января ЦБА установил на уровне 1.8395 маната/1EUR (30 января - 1.8403 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 января установил на уровне 0.0190 маната/1RUB (30 января - 0.0191 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 31 января ЦБА сохранил на уровне 0.056 маната/1TRY.
Б.Рустамбеков
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