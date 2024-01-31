Глава ЦБ Азербайджана: рост ВВП страны в 2024г составит 3-3,5%, в 2025г – 3-4%

Центробанк Азербайджана рост ВВП страны в 2024 году прогнозирует на уровне 3-3,5%, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов на пресс-конференции в среду.
«Наши оценки по экономике Азербайджана на 2024 год позитивные. В частности, рост ВВП Азербайджана в текущем году мы прогнозируем на уровне 3-3,5%, прогноз на 2025 год – рост на 3-4%», - сказал Кязымов.
По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», ЦБ профицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2023 года ожидает на уровне $9-10 млрд ($6,7 млрд по итогам 9 месяцев 2023 года – ИФ). «Согласно нашим оценкам, профицит счета текущих операций в 2024-2025гг прогнозируется на уровне $7 млрд в год», - добавил он.
Рост ВВП Азербайджана в 2023 году составил 1,1%.
Согласно прогнозам Минэкономики, рост ВВП Азербайджана в 2024 году составит 2,4%, в 2025г – 2,9%.
Х.Насирзаде, А.Азизов
Израиль не выведет войска из Газы, не отпустит террористов вплоть до победы - Нетаньяху
Заседание комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы запланировано на среду
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты председателю КНР
В МЧС России предполагают возобновить учения с участием всех прикаспийских государств
В связи со взрывом и пожаром в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку арестованы 2 человека
Neuralink Илона Маска впервые вживила мозговой имплантат человеку
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Экс-премьера Пакистана Хана и его супругу приговорили к 14 годам тюрьмы за коррупцию
США готовы принять меры в отношении китайских компаний, сотрудничающих с российскими в области ВПК
На ближайшее время запланирована телефонная беседа Байдена с Си Цзиньпином - Белый дом
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов
AccessBank в 2023 году в рамках программы самозанятости уже поддержал 59 предпринимателей
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы