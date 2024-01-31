Глава ЦБ Азербайджана: рост ВВП страны в 2024г составит 3-3,5%, в 2025г – 3-4%

Центробанк Азербайджана рост ВВП страны в 2024 году прогнозирует на уровне 3-3,5%, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов на пресс-конференции в среду.

«Наши оценки по экономике Азербайджана на 2024 год позитивные. В частности, рост ВВП Азербайджана в текущем году мы прогнозируем на уровне 3-3,5%, прогноз на 2025 год – рост на 3-4%», - сказал Кязымов.

По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», ЦБ профицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2023 года ожидает на уровне $9-10 млрд ($6,7 млрд по итогам 9 месяцев 2023 года – ИФ). «Согласно нашим оценкам, профицит счета текущих операций в 2024-2025гг прогнозируется на уровне $7 млрд в год», - добавил он.

Рост ВВП Азербайджана в 2023 году составил 1,1%.

Согласно прогнозам Минэкономики, рост ВВП Азербайджана в 2024 году составит 2,4%, в 2025г – 2,9%.

Х.Насирзаде, А.Азизов