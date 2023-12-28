ЦБ Азербайджана рост ВВП в 2024г прогнозирует на уровне 3-3,5%

Центральный банк Азербайджана рост ВВП страны в 2024 году прогнозирует на уровне 3-3,5%.

«По прогнозам ЦБ, реальный экономический рост Азербайджана в 2024 году составит 3-3,5%, в том числе рост ненефтегазового ВВП ожидается на уровне 5-5,5%», - отмечается в заявлении Центробанка Азербайджана об основных направлениях денежной политики на 2024 год.

По оценкам ЦБ, положительный импульс экономическому росту в 2024 году придадут масштабные строительно-восстановительные работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Согласно базовому сценарию ЦБ, в 2024 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составит $7-8 млрд или 9-10% ВВП.

ЦБ отмечает, что согласно прогнозам Международного валютного фонда, цена на нефть в 2024 году будет в районе $80 за баррель.

Рост ВВП Азербайджана в январе-ноябре 2023 года составил 0,8%. Минэкономики Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1,9%, в 2024 году – 2,4% (рост ненефтяного ВВП на уровне 4,6%).

А.Азизов