Министры обороны стран ЕС отчитаются о ситуации со снабжением Украины боеприпасами - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят в среду в условиях строгой секретности поддержку Украины, в частности, снабжение Киева боеприпасами.
"Очевидно, необходимо иметь четкое представление о том, где мы находимся с (обеспечением) боеприпасами. Министров попросили подробно рассказать, что они сделали, что они делают и что планируют делать, чтобы иметь четкое представление о том, что нужно сделать в целом, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно, и достичь поставленных нами целей", - сказал Боррель журналистам перед заседанием в Брюсселе неформального Совета ЕС на уровне министров обороны.
По его словам, важно прояснить ситуацию и знать, каково положение и каким оно будет к марту - концу обещанного Киеву годового срока поставить 1 млн артиллерийских снарядов.
"Все подробности о цифрах я вам дам в конце встречи, потому что цель встречи именно такая: иметь четкое понимание ситуации и обязательств. Украине нужно больше боеприпасов. Существует большой дисбаланс между огневой мощью сторон, и этот пробел необходимо восполнить", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.
По его мнению, по этой причине данный совет будет иметь "весьма драматичный характер".
"Мы также обсудим фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Вы знаете, что завтра на повестке дня лидеров (на внеочередном саммите ЕС по пересмотру долгосрочного бюджета - ИФ) - пакет поддержки Украины", - добавил Боррель.
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