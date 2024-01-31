Иностранцы совершили в 2023г в Азербайджане операции с банковскими картами почти на 2,2 млрд манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в 2023 году, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 2 млрд 193,9 млн манатов ($1 млрд 290,5 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", по сравнению с 2022 годом объем банковских операций, совершенных иностранными гражданами, увеличился на 1,8%.

В январе объем проведенных операций составил 171,5 млн манатов, феврале - 162,3 млн манатов, марте - 218,1 млн манатов, апреле - 126 млн манатов, мае - 173,4 млн, июне - 148,6 млн, июле - 200,1 млн манатов, августе - 200,9 млн, сентябре - 186,2 млн, октябре – 203,6 млн манатов, в ноябре - 181,8 млн манатов, в декабре - 202,7 млн манатов.

По итогам 2022 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 2 млрд 155,3 млн. манатов ($1 млрд 268 млн), что на 66,1% больше чем в 2021 году.

Б.Рустамбеков