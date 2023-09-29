Иностранцы за 8 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами на $835 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-августе 2023 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 419 млн манатов ($835 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", по сравнению с январем-августом 2022 года объем банковских операций, совершенных иностранными гражданами, сократился на 5,5%.

В январе объем проведенных операций составил 171,5 млн манатов, феврале - 162,3 млн манатов, марте - 218,1 млн манатов, апреле - 126 млн манатов, мае - 173,4 млн, июне - 148,6 млн, июле – 200,1 млн манатов, августе – 200,9 млн.

По итогам 2022 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 2 млрд 155,3 млн. манатов ($1 млрд 268 млн), что на 66,1% больше чем в 2021 году.

Б.Рустамбеков