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31.01.2024 16:07

NEQSOL Holding сотрудничает с BSIB для поддержки лиц с аутизмом

NEQSOL Holding подписал пятилетний Меморандум о взаимопонимании с Общественным Объединением “Birgə və Sağlam” (BSIB) с целью поддержки образовательных, диагностических и просветительских инициатив для детей с аутизмом и их семей.

Партнерство будет включать перевод и адаптацию ведущих международных инструментов оценки для раннего выявления и точной диагностики, а также проведение тренингов для специалистов под руководством местных и международных экспертов.

Подчеркивая приверженность поддержке инклюзивности в обществе, Генеральный Директор NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров заявил: “Растущее число случаев аутизма во всем мире означает, что этот вопрос больше нельзя игнорировать. У каждого человека мозг неповторим, и NEQSOL Holding твердо верит, что люди, живущие с аутизмом, обладают сильными сторонами, способными привести к повышению производительности и инновациям в обществе в целом”.

В рамках этого партнерства NEQSOL Holding будет поддерживать инициативы по повышению осведомленности для ранней диагностики и укреплению технических возможностей BSIB.

Айтан Эйналова, председатель BSIB, заявила: “В Азербайджане также растет число людей с аутизмом. Вклад частного сектора очень важен для предоставления необходимых услуг людям с аутизмом и их семьям, и мы благодарим NEQSOL Holding за этот критически важный вклад”.

Подписывая Меморандум, Имран Ахмадзада, Главный финансовый директор группы NEQSOL Holding и Глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding, заявил: “Образование является ключевым направлением нашей политики корпоративной социальной ответственности, а инклюзивность — одна из наших основных ценностей. Этот проект полностью соответствует нашим ценностям и приоритетам. Мы считаем, что он позволит повысить осведомленность и раннее внимание для улучшения благосостояния и инклюзивности аутистического сообщества в Азербайджане”.

Деятельность в рамках этого партнерства также будет включать разработку новых приложений для лиц с аутизмом, модернизацию центров BSIB с использованием новых материалов и технического оборудования, расширение хоровой группы BSIB “Blue Hearts” для лиц с аутизмом, а также проведение широкомасштабных кампаний на телевидении и в социальных сетях, семинаров и дней корпоративной инклюзивности для повышения общественной осведомленности об аутизме.

Для информации, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также выступает за то, чтобы забота о людях с аутизмом сопровождалась действиями на общественном уровне для большей доступности и инклюзивности.

С 2013 года целью BSIB является обучение детей с аутизмом в области социального взаимодействия, жизненных навыков и самостоятельной жизни, а также реализация просветительских проектов в стране и на международном уровне. Будучи членом Европейской ассоциации аутизма, аффилированной с Европейским Союзом, и в тесном сотрудничестве с американской организацией Autism Speaks и Принстонским институтом развития детей (PCDI), BSIB стремится передать прогрессивный опыт в Азербайджан.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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