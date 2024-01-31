Баку и Будапешт обсудили сотрудничество в энергетике

Посол Азербайджана в Будапеште Таир Тагизаде сообщил, что провел встречу с госсекретарем министерства энергетики Венгрии Аттилой Штайнером. «Было приятно встретиться с госсекретарем Аттилой Штайнером для обсуждения сотрудничества в области энергетики, включая сферу возобновляемых источников энергии, а также другие направления бурно развивающихся азербайджано-венгерских двусторонних отношений в свете предстоящего председательства Венгрии в Совете Европейского союза и проведения Азербайджаном COP29 (29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – ИФ)», - написал Тагизаде в среду в соцсети «Х» (ранее твиттер). Р.Керимов

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