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Внешняя политика 31.01.2024 16:48

Баку и Будапешт обсудили сотрудничество в энергетике

Посол Азербайджана в Будапеште Таир Тагизаде сообщил, что провел встречу с госсекретарем министерства энергетики Венгрии Аттилой Штайнером.

«Было приятно встретиться с госсекретарем Аттилой Штайнером для обсуждения сотрудничества в области энергетики, включая сферу возобновляемых источников энергии, а также другие направления бурно развивающихся азербайджано-венгерских двусторонних отношений в свете предстоящего председательства Венгрии в Совете Европейского союза и проведения Азербайджаном COP29 (29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – ИФ)», - написал Тагизаде в среду в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Р.Керимов

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Тэги: ВЕНГРИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ЭНЕРГЕТИКА


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