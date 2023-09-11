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Внешняя политика 11.09.2023 17:34

Джаббаров обсудил с Сийярто сотрудничество в сфере «зеленой» энергии и расширение торгово-экономических связей

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров находится с рабочим визитом в Венгрии.

Как сообщил Джаббаров в соцсетях, он провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«На встрече с Сийярто обсудили успешное сотрудничество между нашими странами в различных направлениях, инициативы по расширению торгово-экономических связей и перспективы в сфере «зеленой» энергии», - написал Джаббаров.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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