В Белом доме критикуют попытку республиканцев объявить импичмент министру внутренней безопасности

Рекомендация комитета по внутренней безопасности палаты представителей Конгресса США о вынесении импичмента министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу в Белом доме назвали беспочвенным и неконституционным, сообщает в среду The Hill.
"В то время как республиканцы из Палаты представителей пытаются объявить беспочвенный и неконституционный импичмент Алехандро Майоркасу, важно помнить: эти люди обещали объявить импичменты всем подряд... еще до того, как они получили большинство в палате", - заявил представитель Белого дома по надзору и расследованиям Ян Сэмс.
Он напомнил, что многие республиканцы в конгрессе настаивают на импичменте Байдену, а также угрожают вынести импичмент вице-президенту Камале Харрис, госсекретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду.
Ранее в среду комитет по внутренней безопасности после длительных дебатов рекомендовал Палате представителей на рассмотрение две статьи об импичменте Майоркасу.
В них утверждается, что министр "отказался соблюдать федеральные иммиграционные законы" на фоне рекордного всплеска нелегальной иммиграции, и что он "подорвал общественное доверие" своими заявлениями Конгрессу о том, что граница между США и Мексикой безопасна.
Такое обвинение против члена кабинета министров в США не выдвигали почти 150 лет.
Палата представителей может проголосовать по импичменту Майоркасу уже на следующей неделе. Если решение будет положительным, обвинения передадут на рассмотрение в Сенат.
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