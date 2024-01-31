Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8395 RUR   0.019 GBR   2.1557 TRY   0.056

Цена на нефть

30.01 $/bbl +/- WTI 77.82 +1.04 Brent 82.87 +0.47

Дальнее зарубежье 31.01.2024 21:55

В Белом доме критикуют попытку республиканцев объявить импичмент министру внутренней безопасности

Рекомендация комитета по внутренней безопасности палаты представителей Конгресса США о вынесении импичмента министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу в Белом доме назвали беспочвенным и неконституционным, сообщает в среду The Hill.

"В то время как республиканцы из Палаты представителей пытаются объявить беспочвенный и неконституционный импичмент Алехандро Майоркасу, важно помнить: эти люди обещали объявить импичменты всем подряд... еще до того, как они получили большинство в палате", - заявил представитель Белого дома по надзору и расследованиям Ян Сэмс.

Он напомнил, что многие республиканцы в конгрессе настаивают на импичменте Байдену, а также угрожают вынести импичмент вице-президенту Камале Харрис, госсекретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду.

Ранее в среду комитет по внутренней безопасности после длительных дебатов рекомендовал Палате представителей на рассмотрение две статьи об импичменте Майоркасу.

В них утверждается, что министр "отказался соблюдать федеральные иммиграционные законы" на фоне рекордного всплеска нелегальной иммиграции, и что он "подорвал общественное доверие" своими заявлениями Конгрессу о том, что граница между США и Мексикой безопасна.

Такое обвинение против члена кабинета министров в США не выдвигали почти 150 лет.

Палата представителей может проголосовать по импичменту Майоркасу уже на следующей неделе. Если решение будет положительным, обвинения передадут на рассмотрение в Сенат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, МИНИСТР, ИМПИЧМЕНТ, СПОРЫ


Похожие новости


Остин вернулся к работе в Пентагоне Пентагон пока не может назвать дату выписки из госпиталя Остина Министр стратегического планирования Израиля прибудет в Вашингтон для обсуждения следующего этапа войны в Газе Министр ВВС США призвал активизировать подготовку к войне с Китаем Глава Минфина США призвала противостоять попыткам Китая влиять на мировую экономику Глава Пентагона заявил Зеленскому о поддержке права Украины определять внешнюю политику Мнучин посоветовал Грете Тунберг пройти курс экономики в колледже Министр торговли США уснул во время речи Трампа на Генеральной Ассамблее ООН - СМИ Глава МИД Ирана назвал заключенное "шестеркой" ядерное соглашение лучшим из всех возможных Министр финансов Турции обсудил с Трампом размещение С-400

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az