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31.01.2024 17:10

Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo

Yelo Bank представляет новые полезные функции, чтобы вы могли больше времени уделять своей семье, а не проводить его в очередях и кассах. Теперь образовательные платежи можно легко совершать через Yelo приложение – современное и удобное мобильное приложение банка. Благодаря этому вы можете осуществлять онлайн-оплату в различных учебных заведениях, не выходя из дома и избегая ожидания в очереди:

• ADA University

• Европейская азербайджанская школа

• ATL academy

• Азербайджанский Британский Колледж

• Baku Oxford School

• Dunya School

• Лицей Kaspi

• Лицей Hədəf

• Онлайн экзаменационный центр

• Учебный центр 21-го века

• Футбольная Школа «Нефтчи»

Для использования услуги просто выберите раздел "Образование" в меню "Оплата" в приложении Yelo, затем введите платежные данные, запрошенные образовательным учреждением (ID студента, FIN-код родителя и т. д.). Всего несколько кликов и вы без проблем оплатите свои образовательные услуги. С этим нововведением Yelo App вы можете экономить свое время и инвестировать его в свое образование.

Установите Yelo App на ваш смартфон и наслаждайтесь удобством:bit.ly/ylmbltb

Вы интересуетесь объявлениями о вакансиях в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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