ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.
Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.
Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. При этом ФРС не меняет ее четвертое заседание подряд.
"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность повышается уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест с начала прошлого года стал более умеренным, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается высокой", - говорится в сообщении.
ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
"Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Экономические перспективы неопределенны, и FOMC по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам, - отмечается в сообщении. - Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых".
При рассмотрении изменений целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.
Федрезерв продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану.
"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в заявлении ФРС.
Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.
"Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.
Рынок акций США негативно отреагировал на заявления Федрезерва. За несколько минут до публикации итогов заседания Dow Jones Industrial Average был в слабом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite теряли 0,7% и 1,2% соответственно. В 23:21 по Баку снижение Dow Jones составляло 0,2%, S&P 500 - 1%, Nasdaq - 1,5%.
Евро торгуется сейчас около $1,0829 по сравнению с $1,0849 до обнародования решения по ставке. Курс японской нацвалюты составляет 146,66 иены/$1 против 146,39 иены.
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