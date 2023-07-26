ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) увеличила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Уровень ставки достиг максимума за 22 года.

Данный шаг был единогласно одобрен всеми членами FOMC.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция по-прежнему повышенная", - говорится в сообщении.

Ранее темпы роста экономической активности характеризовались Федрезервом как "сдержанные".

"Американская банковская система надежна и устойчива. Ужесточение кредитных условий для домохозяйств и бизнеса, вероятно, будет сказываться на экономической активности, темпах трудоустройства и инфляции. Потенциальный масштаб этих последствий по-прежнему не ясен", - сообщается в документе.

Комитет продолжает очень внимательно следить за инфляционными рисками.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, - отмечается в сообщении. - Для достижения этих целей комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам до 5,25-5,5% годовых".

Комитет продолжит оценивать дополнительные данные и их влияние на денежно-кредитную политику ФРС.

"Принимая решения относительно будущих темпов ужесточения денежно-кредитной политики, необходимого для постепенного возврата инфляции к 2%, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения ДКП, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

Федрезерв также продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану.

"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в заявлении.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также события на финансовых рынках и международные события", - сообщается в документе.

После объявления итогов заседания ФРС динамика трех основных фондовых индексов улучшилась: Dow Jones к 22:12 по бакинскому времени перешел к росту на 0,11%, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite сократили снижение до 0,12% и 0,19% соответственно.

Евро прибавляет 0,16% и торгуется на уровне $1,1074 против $1,1056 на закрытие торгов накануне.

Доходность 10-летних гособлигаций США понизилась до 3,885% с 3,891% накануне.