США на переговорах по Газе настаивают на долгосрочном прекращении огня

Соединенные Штаты на переговорах по Газе настаивают на заключении соглашения о долгосрочном прекращении огня, чтобы остановить военную активность Израиля и потенциально подготовить почву для более прочного перемирия, пишет Wall Street Journal.
"Мы рассматриваем в качестве цели длительную паузу. Как надолго - это все часть обсуждений, но на более длительный срок, чем то, что мы видели в ноябре, а это было около недели", - приводит издание заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Американские переговорщики утверждают, что после такой долгой паузы Израилю было бы трудно возобновить войну с ее нынешней интенсивностью, пишет газета, ссылаясь на официальных представителей.
В целом проект соглашения направлен на то, чтобы затруднить Израилю и ХАМАС возобновить конфликт, а "готовность обеих сторон даже рассмотреть очертания сделки указывает на небольшой, но существенный сдвиг в переговорах", говорится в публикации.
Израиль и ХАМАС рассматривают сделку из трех частей, которая предусматривает освобождение заложников в Газе, начиная с шестинедельного прекращения огня.
Согласно проекту соглашения, с которым смогла ознакомиться газета, на первом этапе предусматривается прекращение Израилем на шесть недель всех военных операций в Газе, чтобы ХАМАС собрал и освободил всех пожилых людей, больных и детей.
На втором этапе ХАМАС должен освободить израильских солдат - женщин, будет также расширен доступ в Газу гуманитарной помощи.
На третьем этапе ХАМАС освободит солдат-мужчин и передаст тела погибших заложников.
Остается нерешенным вопрос о соотношении числа палестинских заключенных, которых должны освободить в обмен на заложников. ХАМАС потребовал освобождения 150 палестинских заключенных за каждую израильскую военнослужащую женского пола.
Газета отмечает, что глава израильской разведслужбы "Моссад" Дэвид Барни на встрече за закрытыми дверями в Париже "в целом одобрил план сделки".
В то же время, арабские источники издания отметили, что заключение такой сделки потребовало бы преодоления серьезных разногласий между воюющими сторонами, и "эти препятствия делают сделку маловероятной." Тем не менее, они предположили, "что если они будут преодолены, то соглашение может быть заключено в течение недели - 10 дней".
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