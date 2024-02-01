США на переговорах по Газе настаивают на долгосрочном прекращении огня

Соединенные Штаты на переговорах по Газе настаивают на заключении соглашения о долгосрочном прекращении огня, чтобы остановить военную активность Израиля и потенциально подготовить почву для более прочного перемирия, пишет Wall Street Journal.

"Мы рассматриваем в качестве цели длительную паузу. Как надолго - это все часть обсуждений, но на более длительный срок, чем то, что мы видели в ноябре, а это было около недели", - приводит издание заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Американские переговорщики утверждают, что после такой долгой паузы Израилю было бы трудно возобновить войну с ее нынешней интенсивностью, пишет газета, ссылаясь на официальных представителей.

В целом проект соглашения направлен на то, чтобы затруднить Израилю и ХАМАС возобновить конфликт, а "готовность обеих сторон даже рассмотреть очертания сделки указывает на небольшой, но существенный сдвиг в переговорах", говорится в публикации.

Израиль и ХАМАС рассматривают сделку из трех частей, которая предусматривает освобождение заложников в Газе, начиная с шестинедельного прекращения огня.

Согласно проекту соглашения, с которым смогла ознакомиться газета, на первом этапе предусматривается прекращение Израилем на шесть недель всех военных операций в Газе, чтобы ХАМАС собрал и освободил всех пожилых людей, больных и детей.

На втором этапе ХАМАС должен освободить израильских солдат - женщин, будет также расширен доступ в Газу гуманитарной помощи.

На третьем этапе ХАМАС освободит солдат-мужчин и передаст тела погибших заложников.

Остается нерешенным вопрос о соотношении числа палестинских заключенных, которых должны освободить в обмен на заложников. ХАМАС потребовал освобождения 150 палестинских заключенных за каждую израильскую военнослужащую женского пола.

Газета отмечает, что глава израильской разведслужбы "Моссад" Дэвид Барни на встрече за закрытыми дверями в Париже "в целом одобрил план сделки".

В то же время, арабские источники издания отметили, что заключение такой сделки потребовало бы преодоления серьезных разногласий между воюющими сторонами, и "эти препятствия делают сделку маловероятной." Тем не менее, они предположили, "что если они будут преодолены, то соглашение может быть заключено в течение недели - 10 дней".