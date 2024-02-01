Fitch подтвердило рейтинг евробондов ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» на уровне «BB+»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте, присвоенный евробондам азербайджанской ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» (SGC, Южный Газовый Коридор), на уровне "BB+", говорится в сообщении агентства.

«Подтверждение рейтинга отражает неизменившееся мнение Fitch о евробондах SGC на общую сумму $2 млрд (в рамках двух эмиссии евробондов), срок которых истекает в 2026 году, гарантированных правительством Азербайджана. Рейтинг отражает то, что Азербайджан обязался полностью и своевременно выполнять гарантии, предоставленные держателям облигаций", - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из сообщения Fitch.

Fitch отмечает, что Азербайджан предусматривал резервы для выполнения своих гарантий в госбюджете на 2016-2023гг, и ожидает, что данная тенденция сохранится и в последующие годы.

Fitch со ссылкой на прогнозы руководства общества подчеркивает, что поскольку все проекты уже введены в эксплуатацию, то общие потребности SGC в денежных средствах в 2024 году будут полностью покрыты за счет поступлений от проектов Шах-Дениз, Южнокавказского трубопровода, TANAP и TAP, а также накопленных денежных средств.

По данным Fitch, финансирование проекта ЮГК представляет из себя комбинацию займов и государственных вложений на общую сумму в $6,4 млрд, включая капитальные вливания, объем которых составил $2,4 млрд. В 2020-2023гг SGC не привлекала никаких новых долгов, в то время как около 72% его долговой нагрузки на конец 2023 года составляли облигации, выпущенные в пользу Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), за которыми следовали займы и гарантии МФИ (28%).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Стоимость проекта составила $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу начались 31 декабря 2020 года. В 2023 году объем поставок составил 11,8 млрд кубометров.

В настоящее время Азербайджан имеет контракты на поставку газа в 6 стран Европы: Италию, Болгарию, Грецию, Румынию, Венгрию и Сербию.

К 2027 году поставки азербайджанского газа в Европу должны достигнуть минимум 20 млрд кубометров.

А.Азизов