Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0188 GBR   2.1551 TRY   0.056

Цена на нефть

31.01 $/bbl +/- WTI 75.85 -1.97 Brent 81.71 -1.16

ТЭК 01.02.2024 12:01

Саудовская Аравия планирует доразместить акции Saudi Aramco на $10 млрд - СМИ

Саудовская Аравия может вернуться к плану доразмещения акций нефтекомпании Saudi Aramco уже в феврале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, власти страны работают с группой консультантов, рассчитывая привлечь не менее 40 млрд саудовских риялов ($10 млрд) за счет продажи акций компании на бирже Эр-Рияда.

Окончательного решения о сроках размещения пока не принято, саудовские власти могут вновь отложить этот процесс, сообщили источники.

Саудовская Аравия провела IPO Aramco в 2019 году, разместив тогда акции на сумму порядка $30 млрд.

Капитализация компании составляет чуть более $2 трлн. Правительству Саудовской Аравии напрямую принадлежит около 90% акций Aramco, еще 8% акций компании находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

Акции Aramco подешевели на 2,2% по итогам торгов в среду, до 30,6 рияла. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 3,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ARAMCO, АКЦИИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Saudi Aramco увеличит ресурсы собственного фонда венчурных инвестиций на $4 млрд Saudi Aramco в I квартале снизила чистую прибыль на 19% - до $32 млрд Saudi Aramco в 2022г увеличила чистую прибыль в 1,5 раза Saudi Aramco выплатила государству более $65 млрд во II квартале Aramco может разместить акции на сумму до $50 млрд Saudi Aramco планирует разместить три транша исламских облигаций Саудовская Аравия обсуждает продажу 1% Saudi Aramco одной из ведущих энергетических компаний Saudi Aramco изучает продажу доли в трубопроводном подразделении, может привлечь более $10 млрд Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с Saudi Aramco полностью реализовала опцион на доразмещение, объем IPO достиг $29,4 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az