Саудовская Аравия может доразместить акции Aramco на $20 млрд

Саудовская Аравия намерена привлечь Citigroup Inc., Goldman Sachs GroupInc. и HSBC Holdings Plc для организации доразмещения акций нефтекомпании Saudi Aramco, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, объем размещения может достигнуть $20 млрд.
Также ведутся переговоры с рядом других инвестбанков. Решение о размещении может быть принято в следующие несколько недель, отмечают источники.
Они подчеркивают, что на данный момент не принято решений ни относительно сроков, ни относительно объемов продажи акций Aramco, и саудовские власти могут отложить этот процесс.
Саудовская Аравия провела IPO Aramco в 2019 году, разместив тогда акции на сумму порядка $30 млрд. Некоторые из крупных банков Уолл-стрит участвовали в организации IPO.
Капитализация компании составляет чуть более $2 трлн. Правительству Саудовской Аравии напрямую принадлежит около 90% акций Aramco, еще 8% акций компании находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).
Акции Aramco подешевели на 1,1% по итогам торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 4%.
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