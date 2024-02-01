Власти Азербайджана продлили до 2025г обнуление таможенных пошлин на импорт реактивного топлива

Правительство Азербайджана продлило до 31 декабря 2024 года срок действия нулевых таможенных пошлин на ввоз в республику топлива для реактивных двигателей, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.
Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 31 января.
Данное решение вступает в силу через 30 дней.
Последний раз решение об освобождении импорта в Азербайджан топлива для реактивных двигателей от уплаты таможенных пошлин было принято правительством 30 декабря 2022 года и рассчитано до 31 декабря 2023 года.
Другим постановлением правительства, до 31 декабря 2024 года продлен срок действия ставки акциза при импорте топлива для реактивных двигателей марки ТС-1 в размере 1 манат ($0,59) за тонну, прочего топлива для реактивных двигателей - также 1 манат за тонну. Это постановление также вступает в силу через 30 дней.
Н.Аббасова
AYNA в ближайшее время запустит регулярные автобусные рейсы из города Лачин в три населенных пункта
Представитель МИД Великобритании обсудил с властями Азербайджана укрепление отношений Лондона и Баку
Баку и Белград подписали план военного сотрудничества на 2024г
Американский корабль Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отправится на МКС 22 февраля - NASA
Медиамагнат Байрон Аллен направил предложение о покупке Paramount за $14,3 млрд - СМИ
Швейцария в 2023г нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан на 27%
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Украина получила от Японии $390 млн на восстановление сельского хозяйства и соцпомощь
В Финляндии стартуют масштабные забастовки против планов правительства по сокращению соцобеспечения и изменений условий труда
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo
NEQSOL Holding сотрудничает с BSIB для поддержки лиц с аутизмом
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы