Власти Азербайджана продлили до 2025г обнуление таможенных пошлин на импорт реактивного топлива

Правительство Азербайджана продлило до 31 декабря 2024 года срок действия нулевых таможенных пошлин на ввоз в республику топлива для реактивных двигателей, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 31 января.

Данное решение вступает в силу через 30 дней.

Последний раз решение об освобождении импорта в Азербайджан топлива для реактивных двигателей от уплаты таможенных пошлин было принято правительством 30 декабря 2022 года и рассчитано до 31 декабря 2023 года.

Другим постановлением правительства, до 31 декабря 2024 года продлен срок действия ставки акциза при импорте топлива для реактивных двигателей марки ТС-1 в размере 1 манат ($0,59) за тонну, прочего топлива для реактивных двигателей - также 1 манат за тонну. Это постановление также вступает в силу через 30 дней.

Н.Аббасова