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ТЭК 04.03.2024 11:15

Азербайджан снижает до конца 2024г акцизы на импорт легких дистиллятов

Кабинет министров Азербайджан утвердил льготные ставки акцизов на некоторые виды нефтепродуктов, импортируемые в страну.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве, согласно решению кабмина, льготные ставки вступили в силу с 1 марта 2024 года и будут действовать до 31 декабря 2024 года.

В частности, льготная ставка акциза на импортируемые в Азербайджан бензины моторные, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом ниже 95 составит 1 манат за 1 тонну, а также с содержанием свинца более 0,013 г/л и октановым числом ниже 95 составит 1 манат за 1 тонну (в настоящее время 200 манат за 1 т).

Льготные ставки акцизов на импорт в страну газойлей для специфических процессов переработки, а также газойлей для химических превращений в процессах составят 80 манат за 1 т.

Вместе с тем, ставка акциза на импорт прочий газойлей, в том числе дизельного топлива, снижается до 1 маната за 1 т (в настоящее время – 80 манат за 1 т).

Н.Аббасова

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Тэги: ТОПЛИВО, ИМПОРТ, ПОШЛИНЫ


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