Пашинян поднял вопрос о проведении в Армении конституционного референдума

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил вопрос о проведении в стране конституционного референдума.
"Где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа превратимся в государственный народ? Этот момент - конституционный референдум", - сказал Пашинян в интервью Общественному радио Армении, анонс которого распространен этим СМИ в соцсети.
Пашинян также признал: "Мы должны урегулировать наши отношения декларацией (о независимости - ИФ)".
19 января Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции.
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