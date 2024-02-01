Пашинян поднял вопрос о проведении в Армении конституционного референдума

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил вопрос о проведении в стране конституционного референдума.

"Где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа превратимся в государственный народ? Этот момент - конституционный референдум", - сказал Пашинян в интервью Общественному радио Армении, анонс которого распространен этим СМИ в соцсети.

Пашинян также признал: "Мы должны урегулировать наши отношения декларацией (о независимости - ИФ)".

19 января Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции.