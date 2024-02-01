Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0188 GBR   2.1551 TRY   0.056

Цена на нефть

31.01 $/bbl +/- WTI 75.85 -1.97 Brent 81.71 -1.16

Регион 01.02.2024 16:52

Пашинян поднял вопрос о проведении в Армении конституционного референдума

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил вопрос о проведении в стране конституционного референдума.

"Где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа превратимся в государственный народ? Этот момент - конституционный референдум", - сказал Пашинян в интервью Общественному радио Армении, анонс которого распространен этим СМИ в соцсети.

Пашинян также признал: "Мы должны урегулировать наши отношения декларацией (о независимости - ИФ)".

19 января Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Оппозиция Армении увидела уступку Баку в предложении Пашиняна поменять Конституцию Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция Президент Армении заявил о необходимости решения внутриполитических проблем путем диалога Говорить о проведении в Армении конституционного референдума пока рано - Пашинян Пашинян заявил о намерении изменить конституцию Армении, чтобы не уходить в отставку перед досрочными выборами Проект новой Конституции предлагает более стабильную систему с точки зрения безопасности - Саргсян Проект конституционных преобразований в Армении одобрен Венецианской комиссией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az