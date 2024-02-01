Европейский совет подтверждает готовность выделить до 50 млрд евро Украине в 2024-2027 гг

ЕС выделит Украине в период с 2024-2027 годы не более 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи, говорится в заявлении Европейского совета по итогам саммита лидеров стран Евросоюза.
"На период с 2025 по 2027 год общая сумма (...) не будет превышать 50 млрд евро", - говорится в документе.
В нем указывается, что часть денег на помощь Киеву "может быть получена, используя положения нормативных правовых актов ЕС, регулирующих использование хранящихся у частных юрлиц доходов от замороженных активов ЦБ РФ".
Ранее о согласии всех лидеров стран ЕС на выделение макрофинансовой помощи Киеву сообщил в соцсети X глава Евросовета Шарль Мишель.
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