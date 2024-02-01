Глава Минобороны США Ллойд Остин в четверг заявил, что в Пентагоне не видят предпосылок для перерастания напряженности между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла" в полноценные боевые действия.

"Пентагон не отмечает того, чтобы разворачивался полномасштабный конфликт Израиля и ливанской "Хезболлы", - приводят The Times of Israel его слова с пресс-конференции.

По его словам, пока регулирование степени напряженности между Израилем и "Хезболлой" "шло искусно". В то же время Остин предупредил, что Ближний Восток переживает "опасный момент". Шеф Пентагона подчеркнул, что цель Вашингтона - сдержать нынешний конфликт в пределах сектора Газа.

Однако в четверг стало известно, что йеменские мятежники-хуситы атаковали контейнеровоз в Красном море, ракеты взорвались неподалеку от судна. Также эсминец ВМС США Carney перехватил баллистическую ракету и три БПЛА, выпущенные по нему мятежниками.

В свою очередь глава МИД признанного международным сообществом правительства Йемена Ахмед Авад бин Мубарак призвал ЕС оказать давление на хуситов в связи с атаками в Красном море. "Просто наносить удары по хуситам недостаточно. Нам нужны решения на среднесрочную и долгосрочную перспективу", - разъяснил он.

По его словам, ЕС должен объявить хуситов террористической группировкой. Он заявил о безосновательности опасений, что этот шаг приведет к ухудшению гуманитарной ситуации в Йемене, поскольку она и без того не идет на улучшение. Заявления главы МИД прозвучали после появления информации, что не менее семи стран ЕС через три недели приступят к реализации миссии по обеспечению безопасности судоходства в водах Красного моря неподалеку от побережья Йемен.

Тем временем, глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппин Лаззарини заявил, что если приостановка финансирования агентства продолжится, то к концу февраля БАПОР придется свернуть большинство операций не только в секторе Газа, но и по всему региону. "Агентство остается самой крупной гуманитарной организацией, действующей в ходе одного из наиболее напряженных и сложных кризисов в мире", - напомнил он.

Ранее Израиль обвинил ряд сотрудников БАПОР в причастности к атаке на Израиль 7 октября. Затем Вашингтон на прошлой неделе приостановил финансирование БАПОР, примеру США последовали другие страны. По данным западных СМИ, на девять приостановивших финансирование стран - США, ФРГ, Швейцарию, Канаду, Нидерланды, Британию, Италию, Австралию и Финляндию - приходится более половины пожертвований для БАПОР.

Ранее на этой неделе глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение получило новое предложение о перемирии в секторе Газа, основы которого выработали Израиль, США, Египет и Катар, и изучает его. Но в четверг высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил телеканалу "Аль-Джазира", что движение пока не передало официальный ответ на предложение. Он также отказался раньше времени раскрывать подробности сделки.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что США добиваются такого прекращения огня, которая остановило бы боевые действия в Газе так надолго, чтобы можно было начать разговор о более постоянном мире.

По информации газеты, сделку предусматривает шесть недель перемирия, в течение которых Израиль полностью прекратить военную активность, включая разведывательные полеты БПЛА над анклавом.

В ходе первой фазы освобождения заложников ХАМАС отпустит гражданских лиц, а жители Газы смогут беспрепятственно передвигаться по анклаву. Во вторую фазу освободят израильских женщин-военнослужащих, в секторе возобновят работу нефункционирующие больницы, станции водоснабжения, пекарни.

За каждого женщину-военнослужащего ХАМАС хочет освобождения 150 палестинцев, которые оказались в израильских тюрьмах по обвинениям в угрозе безопасности. Соотношение при обмене является одним из камней преткновения на переговорах.

На третьей фазе ХАМАС отпустит мужчин-военных и вернет тела скончавшихся пленных.

Президент США Джо Байден, между тем, заявил, что работает "день и ночь" над освобождением заложников и возвращением мира в регион. При этом он заявил и о задаче создать и палестинское государство.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября выросло до 27 тыс. 19 человек, раненых - до 66 тыс. 139. Однако в статистике Минздрава не разделяют потери среди гражданского населением и среди членов палестинских вооруженных группировок.