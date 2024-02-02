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Макроэкономика 02.02.2024 09:41

Манат подешевел к евро, стабилен к рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 февраля сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 2 февраля ЦБА установил на уровне 1.8485 маната/1EUR (1 февраля - 1.8369 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 2 февраля сохранил на уровне 0.0188 маната/1RUB (1 февраля - 0.0188 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 2 февраля ЦБА установил на уровне 0.0558 маната/1TRY (1 февраля - 0.056 маната/1TRY).

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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