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СНГ 02.02.2024 12:30

Взрыв на ТЭЦ в Кыргызстане не повредил котлы

Кабинет министров Кыргызтана подтвердил, что на ТЭЦ Бишкека произошел взрыв.

"В 03:00 произошел взрыв на теплоцентрали Бишкека. Силами МЧС локализованы все очаги пожара", - сообщил журналистам заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

По его словам, при взрыве котлы не повредились, они находятся в рабочем состоянии.

"Минэнерго дано поручение подготовиться к восстановлению сети, так как упало давление на ТЭЦ. В связи с чем принято решение отключить подачу горячей воды потребителям. Сейчас удалось немного поднять давление. У нас есть в резерве четыре рабочих котла, которые готовят к запуску. К вечеру, надеемся, восстановить подачу тепла и воды", - сказал Торобаев.

Авария на ТЭЦ в Бишкеке, которая обслуживает 66% всех абонентов в киргизской столице, произошла в ночь на пятницу. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, взорвался один из котлов. Причины случившегося официально не называются.

В связи с аварией более 60 тыс. абонентов Бишкека столкнутся с "низкой подачей тепла", в случае необходимости в городе будут открыты пункты обогрева, отмечал заместитель мэра столицы Киргизии Жыргалбек Шамыралиев.

ТЭЦ входит в состав ОАО "Электрические станции", имеет установленную мощность 812 МВт и 1294,2 Гкал.ч. Располагает 18 энергетическими котлоагрегатами, 9 турбоагрегатами.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТЭЦ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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