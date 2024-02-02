Израильские военные ликвидировали за сутки десятки боевиков и их инфраструктуру в секторе Газа

Сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают ликвидировать боевиков ХАМАС и их инфраструктуру во всех частях сектора Газа, сообщается в пятницу в Telegram-канале армии.
"В минувшие сутки сухопутные войска ЦАХАЛ в координации с военно-воздушными силами продолжили атаковать террористов и уничтожать их инфраструктуру в секторе Газа", - говорится в сообщении армии.
Вместе с тем израильские ВМС нанесли удары по целям на побережье анклава.
В районе южного города Хан-Юнис израильские военные ликвидировали более 20 боевиков, в основном в ближнем бою.
Также ЦАХАЛ провел рейды на несколько объектов боевиков, где обнаружил большое количество оружия, в том числе автоматов AK-47, гранат, военного снаряжения и боеприпасов.
Вместе с тем израильские военные продолжили атаки на ячейки боевиков и их инфраструктуру в центральной части и на севере сектора Газа.
Также ночью средства ПВО ЦАХАЛа успешно перехватили подозрительную воздушную цель, отправленную из анклава в сторону Израиля.
7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.
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