Израильские военные ликвидировали за сутки десятки боевиков и их инфраструктуру в секторе Газа

Сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают ликвидировать боевиков ХАМАС и их инфраструктуру во всех частях сектора Газа, сообщается в пятницу в Telegram-канале армии.

"В минувшие сутки сухопутные войска ЦАХАЛ в координации с военно-воздушными силами продолжили атаковать террористов и уничтожать их инфраструктуру в секторе Газа", - говорится в сообщении армии.

Вместе с тем израильские ВМС нанесли удары по целям на побережье анклава.

В районе южного города Хан-Юнис израильские военные ликвидировали более 20 боевиков, в основном в ближнем бою.

Также ЦАХАЛ провел рейды на несколько объектов боевиков, где обнаружил большое количество оружия, в том числе автоматов AK-47, гранат, военного снаряжения и боеприпасов.

Вместе с тем израильские военные продолжили атаки на ячейки боевиков и их инфраструктуру в центральной части и на севере сектора Газа.

Также ночью средства ПВО ЦАХАЛа успешно перехватили подозрительную воздушную цель, отправленную из анклава в сторону Израиля.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.