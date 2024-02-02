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Транспорт и связь 02.02.2024 14:02

Iraqi Airways запустила авиарейс Киркук-Баку

Авиакомпания «Iraqi Airways» начала выполнение прямых рейсов из иракского города Киркук в Баку, сообщил посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов.

«Самолет Iraqi Airways сегодня выполнил первый рейс из Киркука в Баку», - написал посол в социальной сети X.

Дипломат, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан», сообщил, что в ближайшем будущем откроются рейсы Эрбиль-Баку и Басра-Баку.

Н.Аббасова

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Тэги: ИРАК, РЕЙСЫ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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