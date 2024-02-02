Станьте владельцем квартиры от Yelo Bank!

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Ипотечный кредит предоставляется с минимальным сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%. Максимальная сумма кредита – до 150 000 AZN. В дополнение к выгодным условиям, Yelo Bank предлагает удобные решения через свои онлайн-сервисы. Будущие домовладельцы могут без труда рассчитать ежемесячный платеж с помощью ипотечного калькулятора на сайте yelo.az. Ежемесячный платеж по ипотеке можно осуществить в любой момент через мобильное приложение Yelo Bank, без необходимости обращенияв филиала или платежным терминалам.
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