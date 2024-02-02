Эксперты ВБ оценили потребности в инвестициях для снижения уровня потерь воды в Баку до 40%

Эксперты Всемирного банка текущий уровень потерь воды в системе водоснабжения Баку оценивают в 55-60%, инвестиции в снижение этого показателя до 40% предварительно оценивают в $162,7 млн в течение пяти лет.
Эксперт ВБ по вопросам водоснабжения Смита Мисра в пятницу, как передает «Интерфакс-Азербайджан», рассказала, что Азербайджан сталкивается с определенными проблемами в системе водоснабжения. Причин этого несколько. Во-первых, 70% водных источников – это реки из других стран. Кроме этого, есть проблема засухи, изменения климата.
Эксперт ВБ Йен Янсенс на встрече отметил, что согласно предварительным оценкам ВБ, в настоящее время уровень потерь воды в Баку составляет 55-60%
Согласно оценкам ВБ для снижения этого показателя до 40% необходимы инвестиции по предварительным оценкам в течение пяти лет на общую сумму $162,7 млн.
Янсенс отмечает, что в Азербайджане и в Баку экономически приемлемыми являются потери воды на уровне 25-30%.
Янсенс считает, что госструктуры Азербайджана могут привлекать частные компании к работам по снижению потерь. При этом, по его мнению, частный сектор может оказать содействие в этом направлении в сфере IT, измерения, подключения абонентов к системе водоснабжения.
Эксперты ВБ подчеркивают, что снижение уровня потерь воды зависит не только от того, какая имеется инфраструктура (новая или старая - ИФ), но и от того, как она эксплуатируется.
По их словам, операторам системы водоснабжения необходимо постоянно контролировать процесс эффективности эксплуатации инфраструктуры: «Если не делать этого, то может произойти следующее: вы сегодня вкладываете значительные финансовые ресурсы и добиваетесь существенного снижения уровня потерь воды в системе. Но если не обеспечить эффективность эксплуатации, то через 5 лет уровень потерь воды вернется на прежний показатель».
Мисра подчеркнула, что в мире в настоящее время активно продвигаются проекты по опреснению морской воды и использованию ее в системе водоснабжения. По ее мнению, для приема такой воды должна быть готова соответствующая инфраструктура. При этом она отметила, что такие проекты являются дорогостоящими.
Оценка уровня потерь воды в Баку является одним из 9 проектов в рамках Инструмента мобильной технической помощи (AZTAF). Бюджет AZTAF составляет 5,25 млн евро, а срок реализации программы - до апреля 2025 года.
А.Азизов
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