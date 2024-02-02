В ХАМАС изучают возможность перемирия с Израилем

Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил, что в руководстве этой палестинской группировки продолжают обсуждение сделки о прекращении огня в секторе Газа, пишет в пятницу The Times of Israel.
"Усама Хамдан, один из высокопоставленных представителей ХАМАС в Бейруте, говорит, что группировка продолжает изучать предложение об освобождении израильских заложников в обмен на длительный режим прекращения огня и освобождение палестинцев из израильских тюрем", - отмечает издание.
При этом Хамдан подчеркнул, что ХАМАС рассчитывает на освобождение тысяч палестинцев, в том числе и отбывающих пожизненные сроки, в частности он упомнил два имени - Марвана Баргути и Ахмада Саадата.
"В противном случае это будет неприемлемо для нашего движения", - сказал Хамдан.
"Мы пытались организовывать временные перемирия, но получалось так, что израильтяне не соблюдали их, всегда их нарушали", - добавил он, комментируя ноябрьское перемирие.
Ранее в пятницу представитель катарского МИД сообщил, что группировка ХАМАС дала предварительное согласие на второе перемирие с Израилем в секторе Газа и на обмен заложниками и заключенными.
По его информации, соглашение о перемирии, которое посредники согласовали с израильской стороной, представили накануне ХАМАС.
"Это предложение одобрила израильская сторона, и теперь у нас есть предварительное подтверждение от ХАМАС", - заявил он.
Он отметил, что "есть надежды на хорошие новости" относительно потенциального перемирия "в ближайшие несколько недель".
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.
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