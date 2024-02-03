Модернизация грузинского участка БТК завершится в 2024 году

Проект модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет завершен в 2024 году, говорится в программе правительства Грузии.

В данный момент на территории Грузии ведутся работы по ее расширению.

"Это позволит значительно сократить время перевозки грузов между Азией и Европой, что является необходимым условием привлечения дополнительных грузопотоков через страну", -сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на грузинские СМИ.

Ранее сообщалось, что работы по модернизации грузинского участка БТК позволят увеличить грузоперевозки по железной дороге до 5 млн тонн в год (в настоящее время максимальная мощность перевалки грузов по БТК составляет 1 млн т в год - ИФ).

Азербайджан, в целом, инвестирует в проект расширения грузинского участка БТК свыше $100 млн.

Железнодорожная магистраль БТК была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Общая протяженность БТК составляет 826 км.

Р.Ахмедов