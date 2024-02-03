Модернизация грузинского участка БТК завершится в 2024 году

Проект модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет завершен в 2024 году, говорится в программе правительства Грузии.
В данный момент на территории Грузии ведутся работы по ее расширению.
"Это позволит значительно сократить время перевозки грузов между Азией и Европой, что является необходимым условием привлечения дополнительных грузопотоков через страну", -сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на грузинские СМИ.
Ранее сообщалось, что работы по модернизации грузинского участка БТК позволят увеличить грузоперевозки по железной дороге до 5 млн тонн в год (в настоящее время максимальная мощность перевалки грузов по БТК составляет 1 млн т в год - ИФ).
Азербайджан, в целом, инвестирует в проект расширения грузинского участка БТК свыше $100 млн.
Железнодорожная магистраль БТК была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Общая протяженность БТК составляет 826 км.
Р.Ахмедов
Единогласное решение о проведении СОР29 в Азербайджане является свидетельством доверия и уважения международного сообщества - Алиев
Азербайджанские военные посетили военно-промышленные компании Турции
Подразделения коммандос отработали выполнение различных задач
Поток иностранных туристов в Испанию в 2023 г. подскочил на 18,7%, до 85,1 млн
Расходы американцев на День святого Валентина в 2024 г. составят $25,8 млрд
Эксперты ВБ оценили потребности в инвестициях для снижения уровня потерь воды в Баку до 40%
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Боррель опасается эскалации напряженности на Ближнем Востоке
Ирак выразил США протест в связи с ударами по проиранским группировкам на иракской территории
Тегеран счел стратегической ошибкой американские удары в Сирии и Ираке
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Станьте владельцем квартиры от Yelo Bank!
Студентка Бакинской высшей школы нефти награждена президентской премией
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы