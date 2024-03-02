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Транспорт и связь 02.03.2024 20:19

Работы по модернизации грузинского участка БТК завершатся в апреле – глава АЖД

Работы по модернизации грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) выполнены на 95%, сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Как сообщалось ранее, работы по модернизации грузинского участка БТК осуществляются за счет инвестиций Азербайджана.

Общая протяженность работ на грузинском участке составляет 183 км, отмечает АЖД.

АЖД указывает, что главы железных дорог Азербайджана, Турции и Грузии 2 марта ознакомились с ходом работ по модернизации на грузинском участке.

«Наша цель довести объем грузоперевозок по БТК до 5 млн тонн в год (в настоящее время пропускная способность дороги составляет максимум 1 млн тонн в год – ИФ), сделать БТК сам привлекательным сегментом Среднего коридора», - сказал глава АЖД Ровшан Рустамов, слова которого приводятся в информации.

Модернизация БТК включает 5 участков, из которых на трех участках работы уже завершены.

Рустамов добавил, что работы по модернизации планируется завершить в апреле.

По его словам, после этого Азербайджан и Грузия создадут совместное предприятие, которое будет заниматься обеспечением операционной эффективности дороги и привлечением новых грузов. «Работа в этом направлении уже началась и в ближайшие месяцы совместное производство будет создано», - отметил Рустамов.

Ранее сообщалось, что Азербайджан, в целом, инвестирует в проект расширения грузинского участка БТК свыше $100 млн.

Железнодорожная магистраль БТК была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. Общая протяженность БТК составляет 826 км.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БТК, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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