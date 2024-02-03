Грузинская парламентская оппозиция заявляет об отказе голосовать за новое правительство

Представители оппозиционных фракций намерены принять участие в парламенте Грузии в процессе обсуждения кандидатуры на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе и нового состава правительства, однако в голосовании по объявлению вотума доверия участия не примут.
"К кандидату в премьеры Кобахидзе у нас очень много вопросов, но вряд ли он скажет что-то конкретное. В частности, нас интересует, каким будет внешнеполитический курс Грузии. Продолжит ли новое правительство негласное сближение с Россией? Будут ли выполнены взятые обязательства для начала переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз?" - сказала журналистам одна из лидеров парламентской оппозиции Теона Акубардия.
Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили считает, что "перестановки в правительстве являются фикцией".
"Поменялись креслами за столом, а проблемы населения их совершенно не интересуют. Все до парламентских выборов в октябре будет как прежде, ничего не изменится - люди будут бедствовать, а власти воровать и богатеть", - сказал Хабеишвили.
Неформальный лидер "Единого национального движения", находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили также прокомментировал в соцсетях смену премьер-министра. Он считает, что "все эти перестановки приведут лишь к одному результату - в парламентских выборах убедительно победят оппозиционные силы".
Накануне кандидат в премьер-министры Кобахидзе представил в парламент программу и состав нового правительства, в котором произойдет лишь смена министра обороны.
Говоря о правительственной программе, Кобахидзе отметил, что она промежуточная, рассчитанная на десять месяцев.
"Эта правительственная программа рассчитана на десять месяцев. После убедительной победы на выборах в октябре мы представим новую правительственную программу на будущие четыре года", - сказал Кобахидзе журналистам.
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