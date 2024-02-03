Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 73.82 -2.03 Brent 78.70 -1.85

Регион 03.02.2024 16:50

Грузинская парламентская оппозиция заявляет об отказе голосовать за новое правительство

Представители оппозиционных фракций намерены принять участие в парламенте Грузии в процессе обсуждения кандидатуры на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе и нового состава правительства, однако в голосовании по объявлению вотума доверия участия не примут.

"К кандидату в премьеры Кобахидзе у нас очень много вопросов, но вряд ли он скажет что-то конкретное. В частности, нас интересует, каким будет внешнеполитический курс Грузии. Продолжит ли новое правительство негласное сближение с Россией? Будут ли выполнены взятые обязательства для начала переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз?" - сказала журналистам одна из лидеров парламентской оппозиции Теона Акубардия.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили считает, что "перестановки в правительстве являются фикцией".

"Поменялись креслами за столом, а проблемы населения их совершенно не интересуют. Все до парламентских выборов в октябре будет как прежде, ничего не изменится - люди будут бедствовать, а власти воровать и богатеть", - сказал Хабеишвили.

Неформальный лидер "Единого национального движения", находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили также прокомментировал в соцсетях смену премьер-министра. Он считает, что "все эти перестановки приведут лишь к одному результату - в парламентских выборах убедительно победят оппозиционные силы".

Накануне кандидат в премьер-министры Кобахидзе представил в парламент программу и состав нового правительства, в котором произойдет лишь смена министра обороны.

Говоря о правительственной программе, Кобахидзе отметил, что она промежуточная, рассчитанная на десять месяцев.

"Эта правительственная программа рассчитана на десять месяцев. После убедительной победы на выборах в октябре мы представим новую правительственную программу на будущие четыре года", - сказал Кобахидзе журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОППОЗИЦИЯ


Похожие новости


Парламент Грузии утвердит новое правительство на следующей неделе - спикер Президент Зурабишвили выразила сожаление о несостоявшейся встрече с Пашиняном по решению правительства Грузии Зурабишвили раскритиковала правительство Грузии за «попытки отхода от интеграции с Европой» Парламент Грузии выразил доверие правительству Гарибашвили Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Гахарией Госдума попросит правительство запретить поставки вина, воды из Грузии и денежные переводы в эту страну - Володин Власти Грузии обсуждают возможность производства марихуаны на экспорт Парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному правительству Кандидат в премьеры Грузии назвал пять принципов работы будущего правительства Премьер Грузии может уйти в отставку - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az