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Дальнее зарубежье 04.02.2024 19:22

Израильские военные обстреляли позиции "Хезболлы" на юге Ливана

Израильские силы нанесли серию ударов по позициям движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Цели, которые израильские истребили поразили в населенных пунктах Блида и Мейс аль-Джабаль, включали позицию для запуска ракет с оперативниками "Хезболлы" и наблюдательный пункт", - приводит издание выдержки из заявления израильских военных.

Кроме того, позиции "Хезболлы" в Блиде обстреляли с танка.

В воскресенье издание сообщило, что несколько ракет выпустили с территории Ливана по городу Кирьят-Шмона. Часть из них перехватила система ПВО "Железный купол", а остальные упали на открытой местности. Сообщений о разрушениях или жертвах в результате этой атаки не поступало.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ХЕЗБОЛЛА, ОБСТРЕЛ


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