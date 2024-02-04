Израильские силы нанесли серию ударов по позициям движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Цели, которые израильские истребили поразили в населенных пунктах Блида и Мейс аль-Джабаль, включали позицию для запуска ракет с оперативниками "Хезболлы" и наблюдательный пункт", - приводит издание выдержки из заявления израильских военных.
Кроме того, позиции "Хезболлы" в Блиде обстреляли с танка.
В воскресенье издание сообщило, что несколько ракет выпустили с территории Ливана по городу Кирьят-Шмона. Часть из них перехватила система ПВО "Железный купол", а остальные упали на открытой местности. Сообщений о разрушениях или жертвах в результате этой атаки не поступало.
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