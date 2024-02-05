Инвестиции АЖД в 2024г из собственных средств превысят 50 млн манатов

Инвестиции ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) из собственных средств в 2024 году в различные проекты превысят 50 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По данным АЖД, в 2023 году инвестиции из собственных средств общества составили 35 млн манатов. Таким образом, собственные инвестиции АЖД в проекты в 2024 году увеличатся минимум на 43%.

«В 2024 году инвестиции АЖД из собственных средств превысят 50 млн манатов и будут направлены на реализацию более 20 проектов. Среди них ремонт железнодорожной станции Алят-Главная; расширение станции Ялама, завершение реконструкции Баладжарского сортировочного парка, ремонт железнодорожных путей общей протяженностью в 50 км», - подчеркнули в обществе.

В АЖД добавили, что в 2023 году за счет собственных инвестиций общество заменило рельсы на 16 км путей, провело капремонт 22 км путей, соединило порт Зиря с сетью железных дорог, построило железнодорожный терминал на территории азербайджанской Астары, начало реконструкцию путей Баладжарского сортировочного парка.

Р.Ахмедов