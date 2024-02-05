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Финансы 05.02.2024 11:33

Meqa Sigorta заменила «Азерсыгорта» в НС ASA

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) провела заседание учредителей.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ASA, на заседании было принято решение, что новым членом Наблюдательного совета (НС) вместо государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта» станет ОАО «Meqa Sigorta».

В Наблюдательном совете ASA представлены 9 страховых компаний.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 января 2024 года подписал указ о ликвидации государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ASA, НС, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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