Meqa Sigorta заменила «Азерсыгорта» в НС ASA

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) провела заседание учредителей. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ASA, на заседании было принято решение, что новым членом Наблюдательного совета (НС) вместо государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта» станет ОАО «Meqa Sigorta». В Наблюдательном совете ASA представлены 9 страховых компаний. Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 января 2024 года подписал указ о ликвидации государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта». Б.Рустамбеков

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