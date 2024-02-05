Meqa Sigorta заменила «Азерсыгорта» в НС ASA

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) провела заседание учредителей.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ASA, на заседании было принято решение, что новым членом Наблюдательного совета (НС) вместо государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта» станет ОАО «Meqa Sigorta».
В Наблюдательном совете ASA представлены 9 страховых компаний.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 января 2024 года подписал указ о ликвидации государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта».
Б.Рустамбеков
Азербайджан демонстрирует продукцию ОПК на выставке World Defence Show 2024 в Эр-Рияде
Азербайджанский спецназ отработал прорыв обороны противника
МИД Азербайджана: неспособность партнеров заставить Армению устранить минную угрозу приводит к еще большим жертвам среди граждан Азербайджана
В Лос-Анджелесе вручили премии «Грэмми»
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Тертере
Возвращение корабля Crew Dragon с коммерческими туристами с МКС на Землю перенесли на вторник
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Более 100 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили
Подготовленный на переговорах в Париже проект соглашения о перемирии в Газе не устроил ХАМАС
Министр обороны Израиля обсудил с советником Байдена дипломатическое решение кризиса с Хезболлой
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Станьте владельцем квартиры от Yelo Bank!
Студентка Бакинской высшей школы нефти награждена президентской премией
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы