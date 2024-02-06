Azerconnect вложит еще 40 млн манатов в развитие телекоммуникационной сети в Карабахе и В.Зангезуре

Компания Azerconnect доведет объем инвестиций в развитие телекоммуникационной сети на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана (в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах – ИФ) до 60 млн манатов.

«До сих пор Azerconnect, отличающейся применением инноваций в сфере информационно-коммуникационных и высоких технологий в Азербайджане, вложило в создание в создание телекоммуникационной сети в Карабахе свыше 24 млн манатов инвестиций. Однако, объем инвестиций в восстановление и развитие телекоммуникационной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана компанией Azerconnect достигнет 60 млн манатов», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из информации компании.

Azerconnect, входящая в состав NEQSOL Holding, также продолжает свою деятельность в направлении открытия новых постоянных рабочих мест в регионе. Компания планирует в ближайшее время обеспечить новыми рабочими местами около 100 человек.

«Эти работы являются частью планов NEQSOL Holding инвестировать до 200 млн манатов в освобожденные территории Азербайджана», - подчеркивается в информации.

Azerconnect – компания, предоставляющая различные услуги в соответствии с международными стандартами в сфере ИКТ и высоких технологий.

Н.Аббасова