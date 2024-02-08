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Макроэкономика 08.02.2024 19:17

Потребительские цены в Китае в январе снизились максимально более чем за 14 лет - на 0,8%

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе уменьшились на максимальные более чем за 14 лет 0,8% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал их снижение на 0,5%.

Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года. В декабре 2023 года потребительские цены в стране опустились на 0,3%, в ноябре - на 0,5%.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в январе вырос второй месяц подряд - на 0,3% (на 0,1% в декабре).

Цены на продукты питания в Китае в январе упали седьмой месяц подряд - на рекордные 5,9% в годовом выражении (на 3,7% в декабре).

Непродовольственные товары подорожали в прошлом месяце на 0,4%, в том числе одежда - на 1,6%.

Цены на жилье повысились на 0,3%, на медицинские и образовательные услуги - на 1,3%, на транспортные снизились на 2,4%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли в январе на минимальные с июня прошлого года 0,4% после подъема на 0,6% в декабре.

В свою очередь цены производителей (индекс PPI) в Китае в январе упали на минимальные за четыре месяца 2,5% в годовом выражении (-2,7% в декабре). Снижение отмечено по итогам 16-го месяца подряд.

Индекс PPI в январе опустился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

По итогам всего 2023 года потребительские цены в Китае увеличились на 0,2%, цены производителей упали на 3%.

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Тэги: КИТАЙ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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