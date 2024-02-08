Выборы президента Азербайджана были конкурентными – Лебедев

Глава миссии наблюдателей от СНГ, генсек организации Сергей Лебедев заявил, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли в конкурентной среде.

«Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу, что выборы (в Азербайджане - ИФ) проведены в полном соответствии с конституцией и избирательным кодексом Азербайджанской Республики», - сказал Лебедев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, президентские выборы в Азербайджане были «конкурентными и альтернативными». «Кандидаты, которые являлись опытными политиками, получили возможность свободно излагать свою программу», - отметил он.

Лебедев добавил, что миссию впечатлила высокая явка на выборах и четко организованная работа членов избирательной комиссии.

«Мы также обратили внимание на энтузиазм избирателей, который проявлялся в беседах с ними», - добавил глава миссии.

Как сообщалось ранее, 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы президента. По данным ЦИК, после обработки 93,35% бюллетеней, действующий президент Ильхам Алиев набирает 92,05% голосов. Явка на выборах составила 76,73%.

Р.Керимов