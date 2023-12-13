Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8341 RUR   0.0189 GBR   2.1338 TRY   0.0585

Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 68.61 -2.71 Brent 73.24 -2.79

СНГ 13.12.2023 12:20

Миссия СНГ будет участвовать в наблюдении за выборами в Азербайджане

Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в мониторинге выборов в Азербайджане, Белоруссии и России, заявил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Следующий год - год выборов в ведущих государствах нашего Содружества. Первые выборы, президентские, будут в феврале в Азербайджане, потом - выборы в Беларуси, в марте - президентские выборы в Российской Федерации. Исполком СНГ уже готовится к наблюдению за этими выборами", - сказал Лебедев, которого цитирует госагентство БелТА.

Он заявил о получении приглашения сформировать и направить миссию СНГ для наблюдения за этими выборами и выразил надежду, что они с этой миссией справятся.

Лебедев уточнил, что от Азербайджана уже получено письменное приглашение, от остальных - устное.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СНГ, ВЫБОРЫ, МОНИТОРИНГ


Похожие новости


Миссия наблюдателей СНГ признала выборы президента в Узбекистане конкурентными и открытыми Глава ЦИК РФ встретится с главой миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму Миссия наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму приступит к работе в конце августа Наблюдатели от СНГ не обнаружили фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии - глава миссии Лебедев Лебедев возглавит миссию СНГ по наблюдению за выборами президента Белоруссии ЦИК Азербайджана провел очень большую работу для проведения демократических досрочных парламентских выборов – глава миссии наблюдателей от СНГ Миссия наблюдателей от СНГ за досрочными парламентскими выборами в Азербайджане сформирована – Исполком Наблюдатели от СНГ не обнаружили фактов, ставящих под сомнение выборы президента Азербайджана – глава миссии На президентских выборах в Азербайджане наблюдается высокая активность избирателей - Лебедев Президентские выборы в Азербайджане организованы на высоком уровне - Умаханов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az