Миссия СНГ будет участвовать в наблюдении за выборами в Азербайджане

Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в мониторинге выборов в Азербайджане, Белоруссии и России, заявил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Следующий год - год выборов в ведущих государствах нашего Содружества. Первые выборы, президентские, будут в феврале в Азербайджане, потом - выборы в Беларуси, в марте - президентские выборы в Российской Федерации. Исполком СНГ уже готовится к наблюдению за этими выборами", - сказал Лебедев, которого цитирует госагентство БелТА.

Он заявил о получении приглашения сформировать и направить миссию СНГ для наблюдения за этими выборами и выразил надежду, что они с этой миссией справятся.

Лебедев уточнил, что от Азербайджана уже получено письменное приглашение, от остальных - устное.