Голосование на выборах президента Азербайджана проходит при большой явке – Лебедев

Голосование на внеочередных президентских выборах в среду в Азербайджане проходит при большой явке избирателей, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, генсек Содружества Сергей Лебедев.

«Голосование проходит организованно, при большой явке. Это очень важно. Мы расцениваем большую явку на президентских выборах в Азербайджане, как заинтересованность граждан, (…) подтвердить намерение и далее делать все для того, чтобы в республике царили мир, стабильность, спокойствие», - сказал Лебедев журналистам на одном из избирательных участков в Баку, где миссия осуществляет наблюдение за ходом выборов.

Ранее ЦИК Азербайджана сообщил, что по состоянию на 12:00 явка на выборах составила 38,57%, проголосовали 2 млн 499,033 тыс. избирателей.

Как сообщалось ранее, 7 февраля в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы, которые впервые проводятся на всей территории страны. Избирательные участки открылись в 08:00, голосование завершится в 19:00.

На пост главы государства претендуют 7 кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана избирается на 7 лет.

Р.Ахмедов