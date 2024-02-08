Замглавы МИД РФ: задача Москвы - помочь Армении и Азербайджану выйти на устойчивую траекторию примирения и мирного взаимодействия

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что целью Москвы в армяно-азербайджанской нормализации является оказание содействия Армении и Азербайджану в выходе на устойчивую траекторию примирения и мирного взаимодействия.
«Роль России в армяно-азербайджанском урегулировании безальтернативна, эта роль велика и уникальна. Прежде всего, роль президента РФ Владимира Путина. Наша сегодняшняя задача — помочь нашим партнерам, Армении и Азербайджану, выйти на устойчивую траекторию примирения и мирного взаимодействия. С тем, чтобы ситуация в регионе была устойчивой, стабильной», - сказал Галузин в интервью телеканалу «Россия 24».
Галузин, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан», подчеркнул, что Россия предлагает Баку и Еревану консультативные услуги в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы, так как у Москвы имеются топографические материалы.
«Что касается мирного процесса, подписания мирного договора, то здесь РФ активно продолжает помогать в обсуждении всего комплекса вопросов. Мы (РФ - ИФ) всегда готовы предоставить свою площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору. Надеемся, что в Ереване возобладает понимание того, что именно реализация трехсторонних договоренностей - это самый надежный путь к армяно-азербайджанской нормализации, а не усилия по задействованию внерегиональных игроков, прежде всего США и Евросоюза, деятельность которых направлена не на содействие нормализации, а на то, чтобы выдавить РФ из этого процесса, сломать сложившийся баланс сил на Южном Кавказе и, таким образом, создать еще один очаг нестабильности по соседству с РФ», - добавил замглавы МИД РФ.
Р.Ахмедов
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