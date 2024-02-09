Байрамов и Дарчиашвили обсудили перспективы сотрудничества Баку и Тбилиси

Министры иностранных дел Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Илья Дарчиашвили провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы сотрудничества Баку и Тбилиси, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Байрамов поздравил Дарчиашвили с повторным назначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему успехов в работе.

«Стороны обсудили текущее состояние отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, планы и перспективы развития этих отношений. Министры также провели обмен мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из сообщения МИД Азербайджана.

Р.Керимов