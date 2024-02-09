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Внешняя политика 09.02.2024 12:17

Байрамов и Дарчиашвили обсудили перспективы сотрудничества Баку и Тбилиси

Министры иностранных дел Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Илья Дарчиашвили провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы сотрудничества Баку и Тбилиси, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Байрамов поздравил Дарчиашвили с повторным назначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему успехов в работе.

«Стороны обсудили текущее состояние отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, планы и перспективы развития этих отношений. Министры также провели обмен мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из сообщения МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ГРУЗИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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