В ЕС называют смену главнокомандующего ВСУ внутренним делом Украины

В Еврокомиссии не стали комментировать отставку главнокомандующего ВС Украины генерала Валерия Залужного, отметив, что это вопрос компетенции Киева.
"Его замена - это внутреннее решение Украины и прерогатива президента. ЕС продолжает свою поддержку Украины", - заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе Набила Массрали, официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.
"ЕС обязался поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, кто бы ни был во главе украинских вооруженных сил", - сказала пресс-секретарь.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим вооружёнными силами Украины.
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