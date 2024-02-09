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Дальнее зарубежье 09.02.2024 18:46

В ЕС называют смену главнокомандующего ВСУ внутренним делом Украины

В Еврокомиссии не стали комментировать отставку главнокомандующего ВС Украины генерала Валерия Залужного, отметив, что это вопрос компетенции Киева.

"Его замена - это внутреннее решение Украины и прерогатива президента. ЕС продолжает свою поддержку Украины", - заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе Набила Массрали, официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

"ЕС обязался поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, кто бы ни был во главе украинских вооруженных сил", - сказала пресс-секретарь.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим вооружёнными силами Украины.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ВСУ


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