Эстония получила противокорабельный ракетный комплекс, покрывающий почти всё Балтийское море

В Эстонию доставлен мобильный и высокотехнологичный противокорабельный ракетный комплекс Blue Spear 5G SSM, который покрывает своей дальностью стрельбы почти всё Балтийское море, сообщило в пятницу министерство обороны республики.
"Приобретение противокорабельных ракет имеет решающее значение для повышения уровня обороноспособности военно-морского флота и Эстонии в целом. (...) Наличие "Синих копий" в составе ВМФ существенно увеличивает дальность огня Сил обороны Эстонии и усиливает сдерживание возможного агрессора", - заявил министр обороны Ханно Певкур.
По данным Минобороны, комплекс нового поколения Blue Spear 5G SSM является самым современным и инновационным комплексом вооружения Сил обороны Эстонии. Он способен работать в любую погоду, как днем, так и ночью, позволяет поражать загоризонтные, подвижные и стационарные цели.
Максимальная дальность стрельбы составляет 290 км. В комплексе используется активный радиолокационный датчик, точная навигация и надежная система связи, не восприимчивая к средствам радиоэлектронной борьбы при поиске целей.
"Ракетный комплекс надводной обороны Blue Spear 5G вместе с морскими минами станет краеугольным камнем морской обороны Эстонии на ближайшие десятилетия", - сказал заместитель командующего ВМС Эстонии капитан Йохан-Элиас Селямаа.
Противокорабельные ракеты в Эстонию поставила компания Proteus Advanced Systems, которая является совместным предприятием двух компаний - Israel Aerospace Industries (IAI) и ST Engineering Land Systems из Сингапура.
Правительство приняло решение о финансировании ракетного комплекса в 2020 году, контракт между Национальным центром оборонных инвестиций и Proteus Advanced Systems был заключен в 2021 году. В проекте также участвует эстонское оборонно-промышленное предприятие Prolift OU, которое осуществило переоборудование машин под ракетный комплекс.
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