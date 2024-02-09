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Аббас обвинил Израиль в стремлении изгнать палестинцев из сектора Газа

Планируемое Израилем наступление на населенный пункт Рафах в секторе Газа, где сосредоточены 1,5 млн перемещенных лиц, нацелено на изгнание палестинцев из анклава, заявили в офисе главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

"План военной эскалации в Рафахе и в южной части сектора Газа нацелен на то, чтобы изгнать палестинцев с их земли. (...) Это совершенно недопустимо", - говорится в этом заявлении.

Администрация Аббаса призывает Совет Безопасности ООН принять во внимание эту ситуацию, поскольку она "угрожает миру и безопасности в регионе и во всем мире", и "ответственность за эти последствия лежит на израильском правительстве и на администрации президента США Джо Байдена".

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Тэги: АББАС, ГАЗА, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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